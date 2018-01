Produção sustentável faz do Brasil segundo maior exportador de seda

A fabricante dos fios utilizados pelo estilista Enéas Neto está localizada no Vale da Seda, no noroeste do Paraná, maior região produtora de casulo de bicho da seda em todo o Ocidente Foto: Jorge Mariano

Nos dias 28 e 29 de outubro, Curitiba recebeu a primeira edição do ID Fashion, evento de moda criado em parceria pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e pelo SEBRAE para fomentar a produção têxtil local. Um dos destaques da programação foi o desfile do estilista Enéas Neto, que apresentou uma coleção feita 100% em seda - inclusive as peças de tecido encorpado e os tricôs -, resultado possível graças à parceria com a empresa paranaense Casulo Feliz.

A fabricante está localizada no Vale da Seda, no noroeste do Paraná, maior região produtora de casulo de bicho da seda em todo o Ocidente, que faz do Brasil o segundo maior exportador mundial do fio. Japão, Coréia, Vietnã, Itália e França são alguns dos países que recebem a matéria-prima brasileira. Com produção sustentável e preços competitivos, as empresas locais se uniram com o objetivo de consolidar a posição da seda nacional no mercado de luxo.

“Nosso grande diferencial é, sem dúvida, o design e a forma como produzimos”, afirma João Berdu, presidente do Instituto Vale da Seda. Cerca de 3 mil famílias trabalham no manejo de casulos de seda na região e há ainda cooperativas focadas na confecção artesanal de peças. Na mais recente edição da São Paulo Fashion Week, lenços e echarpes feitas no Paraná foram comercializados na loja-conceito do evento, a FFW Shop. Também veio do estado, mais especificamente da cidade de Maringá, a seda usada na coleção de Ronaldo Fraga, uma das mais comentadas da semana de moda.