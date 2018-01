Procurando Deus no Google

Às vezes, os dados das buscas feitas no Google são perfeitas para nos dar um novo vislumbre de nossas vidas fora da internet Foto: Shawn/ Creative Commons

Os dez anos mais recentes foram difíceis para Deus, ao menos até o momento. Apesar da crescente popularidade do papa Francisco, eleito em 2013, as buscas feitas no Google envolvendo igrejas tiveram baixa de 15% na primeira metade desta década em relação à última metade da década anterior. As pesquisas questionando a existência de Deus são mais frequentes. Muitos dos comportamentos que Ele supostamente reprovaria se tornaram muito mais populares. As pesquisas envolvendo pornografia aumentaram 83%. Em se tratando de heroína, o aumento nas pesquisas foi de 32%.

E os Dez Mandamentos, vão bem? Na verdade, não. "Amar ao próximo" é a expressão mais pesquisada contendo a palavra "próximo", mas, logo em seguida, na segunda colocação, estão termos ligados à pornografia. No Google, a principal busca envolvendo a palavra Deus corresponde aos jogos da série God of War, com mais de 700 mil pesquisas por ano. A principal busca envolvendo os termos "como" e "Walmart" é "como roubar do Walmart", muito mais popular do que as dúvidas envolvendo cupons de desconto, preços ou vagas de emprego na empresa.

É claro que devemos tomar cuidado ao tirar conclusões demasiadamente abrangentes a respeito da religião a partir daquilo que as pessoas pesquisam no Google. Mesmo tendências apontadas em pesquisas realizadas no decorrer de décadas podem não refletir os desenvolvimentos reais, e a composição das pessoas que fazem tais buscas muda com o tempo. Embora eu ache que diferentes tendências apontam para um afastamento em relação a Deus, as melhores provas disso não são as estatísticas de busca com as quais começamos, e sim pesquisas de opinião realizadas no longo prazo, mostrando consistentemente um aumento no número de pessoas que se declaram ateias ou agnósticas. Enquanto as fontes habituais são parciais em relação a atividades consideradas íntegras, os dados obtidos da internet são provavelmente enviesados favorecendo atividades consideradas impuras.

Dito isso, os dados das buscas são esclarecedores. Na verdade, os padrões que enxergamos nesses dados são muito mais expressivos do que o esperado quando os pesquisadores começaram a analisar esse tipo de informação.

Se as pessoas de algum lugar estiverem pesquisando muito a respeito de um determinado tema, trata-se de uma forte evidência do grande interesse do grupo naquele tema. As pesquisas de receitas de Jambalaya são feitas principalmente na Louisiana; estatísticas do time de basquete Lakers são pesquisadas principalmente em Los Angeles; "Seth Stephens-Davidowitz" é um termo pesquisado basicamente no meu computador.

De certa forma, esses exemplos são surpreendentes porque seria de se imaginar que os mais informados a respeito de um assunto seriam os menos interessados em pesquisá-lo. Mas não é assim que as coisas funcionam na prática. O grande volume de pesquisas feitas por pessoas que já são as mais bem informadas também é observado nas buscas religiosas. As pesquisas envolvendo a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, igreja e oração se concentram principalmente na região conhecida como Cinturão da Bíblia. Em toda parte, se tornam mais frequentes aos domingos.

Às vezes, os dados das buscas feitas no Google (que tem o status de um serviço universal de dúvidas) são perfeitas para nos dar um novo vislumbre de nossas vidas fora da internet. Pensemos no seguinte: quais são os questionamentos das pessoas quando elas questionam Deus?

Talvez as pessoas não compartilhem suas dúvidas com amigos, parentes, rabinos, pastores ou imãs.

Inevitavelmente, elas as compartilham com o Google. Todos os anos, nos Estados Unidos, há centenas de milhares de perguntas pungentes, a maioria vindo do Cinturão da Bíblia. A principal pergunta no país é "quem criou Deus?" A segunda é por que Deus permite o sofrimento. Trata-se do famoso problema do mal.

Se Deus é todo-poderoso e bondoso, como pode permitir o sofrimento? A terceira pergunta mais frequente é por que Deus me odeia? A quarta indaga por que Deus precisa de tanta adoração.

Isso me lembrou de uma história da família. Quando tinha 11 anos, o pai do meu pai perguntou ao rabino, "Se Deus é tão especial, por que precisa de tanta adoração?" Desapontado com a resposta, ele se levantou, foi embora do shul e nunca mais voltou. Assim teve início uma tradição de três gerações entre os homens da família Stephens, fazendo gestos elaborados e exagerados, rapidamente esquecidos pelo mundo exterior, e recontando com orgulho essas histórias de novo e de novo na mesa do jantar, para namoradas e mulheres que só faziam revirar os olhos.

Podemos observar uma correlação entre dúvidas religiosas e a geografia do sofrimento. Onde há mais dor e infelicidade, será que as pessoas se perguntam por que Deus permite o sofrimento? Não. Lugares onde a expectativa de vida é mais baixa e há mais pobreza são mais religiosos e, portanto, há mais perguntas envolvendo a religião em geral. Mas, nos lugares piores, os questionamentos não apontam majoritariamente para o problema do mal em detrimento de outras preocupações observadas nas pesquisas sobre religião. A proporção é a mesma. Além de ser a principal pergunta em todos os EUA, "quem criou Deus?" é também a principal pergunta religiosa feita em cada estado.

Alguns religiosos - talvez o mais famoso deles seja Jó - perguntaram por que Deus tornou suas vidas tão difíceis. Agora temos evidência dos desafios que suscitam tais questionamentos.

Qual é a palavra mais comum para completar a seguinte pergunta: por que Deus me fez ___? A principal resposta, por ampla margem, é "feio(a)". As outras respostas infelizes entre as três mais comuns são "gay" e "negro(a)".

Nos EUA, há mais interesse no paraíso do que no inferno, ao menos com base nas buscas. As buscas envolvendo o paraíso correspondem a 1,5 vez as buscas sobre o inferno, e são feitas 2,8 vezes mais buscas indagando como é o paraíso do que como é o inferno, e 2,75 vezes mais buscas indagando se o paraíso é real do que se o inferno é real.

As coisas ficam bem interessantes quando analisamos esses padrões entre as pessoas mais próximas da morte.

Tomemos as 10 cidades com pelo menos 10 mil habitantes com as maiores populações acima de 65 anos. Nessas cidades, o censo nos diz que em média 65% da população têm mais de 65 anos; o Facebook nos diz que em média 30% de seus usuários nessas cidades têm 65 anos ou mais; e o Google nos mostra que a palavra mais comum envolvendo buscas pelo termo "fraldas" é "adultas". Assim sendo, boa parte das buscas feitas na internet a partir dessas cidades são realizadas por idosos.

Em relação ao restante do país, para cada busca que analisei, os moradores de asilos fazem mais pesquisas a respeito do inferno. Entre os aposentados, o número de dúvidas a respeito da aparência do paraíso e do inferno é parecido.

O que ocorreu com as buscas religiosas durante os quatro dias sombrios que se seguiram ao atentado a bomba durante a maratona de Boston em abril de 2013? As buscas ligadas a "prece" aumentaram quatro vezes. Isso me pareceu bastante natural e óbvio: em momentos de tragédia, as pessoas buscam a oração. Nada de surpreendente, certo?

Um problema: quase todas essas buscas foram de um tipo bastante específico, "reze por Boston", expressão criada para a ocasião, e muitos estavam curiosos quanto ao seu significado. A proporção de buscas envolvendo a Bíblia e Deus ficou um pouco abaixo do normal durante aqueles dias.

Em Boston, o total de buscas por notícias teve alta de 50% a 160% durante aqueles dias de tensão. O total de buscas envolvendo a religião teve leve queda.

Este parece ser um resultado supreendentemente robusto, e não se limita a cidades liberais como Boston. Quando algo muito ruim ocorre no mundo, as pessoas pesquisam por notícias; não fazem pesquisas envolvendo preces, a Bíblia, o Alcorão nem outros termos ligados às religiões.

Analisei a guerra na Ucrânia, a guerra civil na Síria, o tsunami no Japão, e o conflito israel-palestino em Gaza em 2014. Em cada um desses casos, as buscas por notícias aumentaram de 90% a 280%. As principais buscas religiosas, independentemente de envolverem termos como "Bíblia", "Alcorão", "Deus", "Alá" ou "prece", tenderam a apresentar queda ou permanecerem inalteradas.

Isso significa que, quando ocorrem tragédias, as pessoas se concentram em obter informações em vez de rezar? Tenho que acreditar que isso é apenas uma limitação dos dados de buscas, que as preces de fato aumentam durante as tragédias, e as buscas simplesmente não refletem esse comportamento. Trata-se de uma charada, pois tudo que pensei saber a respeito do mundo e dos dados de busca me levou a esperar exatamente o oposto.

Na época anterior à era digital, havia debates a respeito da relativa popularidade de celebridades e divindades, e o exemplo mais famoso disso foi quando John Lennon afirmou que os Beatles eram mais populares que Jesus. Lennon não viveu o bastante para comparar as estatísticas de buscas do Google.

Hoje, está claro que Jesus não recebe a maior parte da atenção, ao menos não na rede. Todos os anos, 4,7 milhões de buscas são feitas envolvendo Jesus. O papa recebe 2,95 milhões de buscas. São feitas 49 milhões de buscas anuais envolvendo Kim Kardashian.

Mesmo se somarmos as buscas por cruzes e temas relacionados, Kim continua à frente. Nas mídias sociais, o quadro é o mesmo. Kim Kardashian tem 26,3 milhões de curtidas no Facebook; Jesus tem 5,6 milhões; o papa, 1,7 milhão. Isso está longe de ser prova definitiva do quanto Kim Kardashian é mais popular que Jesus ou o papa Francisco, nem significa que os EUA agora rezam no altar da família Kardashian, mas ainda assim as diferenças são notáveis.

Tradução de Augusto Calil