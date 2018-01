Primeiro Congresso Nacional de Negócios de Moda é online e gratuito

Desfile de Amir Slama, um dos participantes do Congresso, na última edição da São Paulo Fashion Week. Foto: MARCIO FERNANDES/ESTADAO

O Fashionroom São Paulo, que expõe marcas nacionais e internacionais, apresenta entre os dias 20 e 26 de março o primeiro Congresso Nacional de Negócios de Moda. Online e gratuito, o evento é uma boa oportunidade para quem quer se aprofundar na área sem sair de casa e com custo zero.

Mais de 20 nomes importantes do segmento fazem parte da programação, entre eles Amir Slama, Mônica Salgado e Maria Rita Alonso, nossa editora de moda. Os temas abordados vão de branding à potencial criativo.

As inscrições podem ser feitas através do site do Congresso Nacional de Moda. Os profissionais terão as suas entrevistas veiculadas gratuitamente em horários e datas específicos.