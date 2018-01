Preview SPFW: a volta do jeans

Croqui Colcci Outono Inverno 2015 Foto: Reprodução

O jeans é um dos tecidos mais importantes no mundo da moda. Quando ele sai de moda, milhões de empregos estão em jogo, e as marcas que o levam no seu DNA tem o trabalho de reinventar o tradicional material com novas lavagens, tecnologias e modelagens para que as peças entrem, novamente, no desejo popular.

Com a moda fitness e tecidos tecnológicos em evidência, o jeans passa por um momento de reposicionamento e retorno às preferência dos consumidores. Pelo menos é o que apostam marcas como a catarinense Colcci, que tem o jeans como material central de suas coleções.

Para o SPFW temporada Outono Inverno 2015, a Colcci promete uma celebração do mercado, estrelando ninguém menos que Gisele. Conversamos com a estilista Adriana Zucco para antecipar o que veremos nas passarelas durante a semana de moda paulistana.

Adriana, o que vem de novidade no jeanswear para próxima temporada?

Nós brincamos com alfaiataria, de fazer um jeans diferente. Vamos apresentar peças mais elaboradas, com um shape diferente, mas sempre com uma ligação com a moda real, com a moda de rua. É o mesmo jeans, mas com uma nova leitura.

Ainda existe espaço para o jeans clássico?

Os shapes clássicos aparecem, sim. Eles têm mais importância essa temporada e são renovados com tecidos novos e inusitados. Ver peças em jeans que não são esperadas em jeans é algo que nós amamos. A gente brinca com o jeans bruto clássico, e evoluímos o trabalho de coleções passadas. O jeans é muito versátil.

O crescimento do mercado esportivo e sua influência no street style são uma ameaça para o mercado do jeans no Brasil?

Não é uma ameaça. Os detalhes esportivos são muito fortes para quem faz jeanswear inspirado em moda de rua, mas o esporte aparece não necessariamente no jeans, ele aparece em tecidos como o nylon e em detalhes ligados ao jeans, que trazem conforto. A tecnologia hoje de tecidos é incrível e nos dá muitas possibilidades de inovar.

Qual a sua aposta para a próxima temporada: skinny ou boyfriend?

A brasileira adora o corpo, se orgulha dele. Por mais que a gente tenha a calça boyfriend, a brasileira ama a skinny, mas a tecnologia tem que correr atrás porque a mulher quer estar confortável. Tem que ter o toque macio.

Como é trabalhar com a Gisele Bündchen?

Já estamos fotografando a campanha. Ela está sempre muito ansiosa com o trabalho, quer ver antes a coleção. É muito importante essa relação que ela tem com a marca. E uma pessoa como a Gisele ter essa relação com a marca é muito gostoso. E posso adiantar que ela estará de jeans!