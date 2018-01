Preview São Paulo Fashion Week

De 03 a 07 de Novembro acontecerá mais uma edição da SPFW no Parque Cândido Portinari. Comemorando 20 anos em 2015, a semana de moda paulistana apresentará as coleções Outono Inverno que devem chegar às lojas por todo o Brasil após o carnaval de 2015.

Alguns estilistas concederam com exclusividade para o Estado croquis e painéis de inspiração de suas coleções. Segue aqui uma prévia do que veremos nas passarelas:

Tufi Duek por Eduardo Pombal

"O ponto de partida para a coleção de outono inverno 2015 são vikings e gladiadores, que criam no imaginário uma imagem de mulher forte, verdadeiras guerreiras do século XXI”

. Foto: Divulgação

UMA por Raquel Davidowicz

"Desprendimento foi o desafio para este trabalho conduzido de uma forma inovadora. A fusão de ideias provocou uma quebra importante na rotina criativa e trouxe frescor ao nosso produto”

. Foto: Divulgação

Iódice por Valdemar Iódice

“Nesta coleção de Inverno, fomos buscar na África a nossa inspiração. O tema da coleção são os rituais de sedução da tribo Wodaabe, onde os homens se vestem e dançam para conquistar a mulher”

. Foto: Divulgação

Acquastudio por Esther Bauman

"A palavra-chave para o Inverno é Neo-Barroco”

. Foto: Divulgação

Triton

"Nos inspiramos no deserto que aparece nas misturas de tecidos, nas formas, recortes e cores. O mix de uniformes com as estéticas biker, motocross, e army com misturas aleatórias de materiais são as apostas para a estação”

. Foto: Divulgação

Sacada por Priscila Darolt

"Sofisticada e, ao mesmo tempo, despojada, a coleção mixa peças de alfaiataria, tricô estruturados, sedas fluidas elaboradas, renda e bordados. O resultado são peças confortáveis que privilegiam o toque do tecido, mas sem deixar de lado a delicadeza e feminilidade - traços do DNA da Sacada"