Presentes de Dia dos Namorados para cada signo

Escolha um presente que combine com o signo do seu par. Foto: Pixabay

O Dia dos Namorados está chegando e, com ele, a dúvida do presente. Comemorada em 12 de junho, a data traz muitas possibilidades de agradar o seu par. Ainda não escolheu um item para presentear? Se inspire no zodíaco.

Leia também: Descubra o batom perfeito para o seu signo

A astróloga Fabrícia Lima, do Instituto Mirra, em São Paulo, explica o que tem a ver com cada signo, com as diferenças do homem e da mulher.

Confira na galeria.