Porto-riquenha vence concurso de Miss Mundo 2016

Stephanie Del Valle, Miss Mundo 2016. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

A porto-riquenha Stephanie Del Valle foi coroada Miss Mundo 2016 no domingo, 18. Ela ganhou o prêmio principal da 66ª edição do concurso de beleza, que foi realizado nos Estados Unidos. A estudante de Direito e Comunicação de 19 anos disse ser uma "honra e uma grande responsabilidade" representar o seu país.

A primeira vice-colocada foi Yaritza Miguelina Reyes Ramírez, da República Dominicana, seguida pela segunda vice, Natasha Mannuela, da Indonésia. As cinco finalistas ainda incluíram a queniana Evelyn Njambi Thungu e a filipina Catriona Elisa Gray.

Concorrentes de mais de 100 países participaram do concurso, realizado no National Harbor, próximo a Washington. A brasileira Beatrice Fontoura, de Goiás, ficou entre as 10 finalistas.