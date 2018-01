Por que Melania Trump usou preto para encontrar o Papa

Primeira-dama americana de véu no Vaticano. Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

Melania e Ivanka Trump, mulher e filha do presidente norte-americano, Donald Trump, usaram vestidos pretos e véu em encontro com o Papa Francisco na quarta-feira, 24, no Vaticano. Os looks das duas respeitaram o código de vestimenta tradicional para mulheres que visitam o local. Melania investiu em uma produção da grife Dolce & Gabbana.

“Pelo protocolo do Vaticano, as mulheres que têm um compromisso com o Papa são obrigadas a usar mangas compridas, roupas pretas formais e um véu para cobrir a cabeça", disse a assessora de Melania Trump, Stephanie Grisham, à CNN em um comunicado.

Ivanka e Melania Trump em visita ao Papa Francisco. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool

A tradicional regra tem uma exceção. Algumas mulheres podem receber o ‘privilégio do branco’, que permite o uso da cor branca para ver o Papa. Na lista estão algumas rainhas, duquesas e princesas.