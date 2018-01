Por que Blue Ivy vai ser a melhor irmã

Blue Ivy encanta as redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Blue Ivy, filha única de Beyoncé e Jay-Z, vai ganhar irmãos. A cantora pop anunciou na semana passada que está grávida de gêmeos e a internet foi à loucura.

Finalmente, a primogênita de 5 anos terá com quem compartilhar seus looks, makes e dicas de estilo.

Enquanto esperamos ansiosamente o nascimento dos filhos de um dos casais mais queridos da música, pensamos em todos os motivos que provam que Blue Ivy será a melhor irmã.

Ela sabe como é crescer na mídia

A família Carter arrasou no Halloween. Foto: Reprodução/Instagram

Queridinha do público, as aparições da menina são sempre um acontecimento. O bom é que ela vai poder ensinar a dupla a lidar com os paparazzi desde cedo.

Ela não vai rir das roupas iguais dos irmãos

Beyoncé e a filha com produções que combinam. Foto: Reprodução/Instagram

Blue Ivy e Beyoncé já usaram vários looks coordenados. Os gêmeos terão licença poética para fazer o mesmo!

A menina pode dar uma aula sobre como arrasar no red carpet

Todos os holofotes se voltaram para a garota no tapete vermelho do VMA 2016. Foto: Reprodução/Instagram

Depois do VMA 2016, ela mostrou que pouca idade não é termômetro para roubar a cena.

Ela brilha na maquiagem de festa

Blue Ivy capricha no visual. Foto: Reprodução/Instagram

Os novos bebês Carter terão todos os desejos realizados - glitter, lantejoula e sombra colorida.

Blue Ivy é uma líder nata

Fantasias de Janet e Michael Jackson no Halloween. Foto: Reprodução/Instagram

Mais um look de Halloween: desta vez a garota foi de mini Michael Jackson para acompanhar a mãe, que estava de Janet Jackson. Rainha mirim do pop!