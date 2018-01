Por que atrizes usaram um broche com um laço azul no Emmy

Ann Dowd ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por seu papel em 'The Handmaid's Tale' Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

No tapete vermelho do Emmy, premiação que celebra os melhores programas e profissionais da televisão da televisão norte-americana, que ocorreu no domingo, 17, alguns convidados chamaram atenção por conta de um acessório inusitado: um broche com um laço azul preso na roupa.

Assim como ocorreu no Oscar, atrizes como Ann Dowd e Judith Light usaram a fita em sinal de apoio e solidariedade à associação 'American Civil Liberties Union', que trabalha para defender e preservar os direitos e liberdades individuais garantidos pela Constituição dos Estados Unidos.