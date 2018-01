Por dentro da tendência: decorativismo

No último desfie de Marc Jacobs, em Nova York, em setembro, o estilista americano fez uma viagem por sua própria obra e apresentou looks cheios de informação, com brilhos, sobreposições, aplicações e bordados... Tudo ao mesmo tempo agora, como pede o decorativismo, tendência recém-saída das passarelas que promete ganhar as ruas em 2016.

Esqueça o minimalismo e a discrição. A moda decorada da temporada aceita exageros, que podem ir de brincos enormes a mix de texturas exibidas, como paetês e brocados. Nas galerias abaixo, Sandra Bittencourt, editora de moda tarimbada, com passagem pela revista Marie Claire, disseca a tendência e mostra como ela aparece nos desfiles internacionais, nos looks dos fashionistas e nas lojas brasileiras. Confira.