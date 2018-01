Por dentro da tendência: camisa branca

No último desfile da Animale, ela apareceu com decote generoso. No da Lanvin, veio com mangas bufantes e, no da Boss, ganhou versão vestido. Já na coleção da Banana Republic ela é toda de renda, enquanto na da Michael Kors tem modelagem ampla. Chique e atemporal, a camisa branca aparece agora em modelos diferentes, capazes de compor produções que vão do estilo formal ao descolado.

Combinada com jeans skinny rasgado e sandálias coloridas, um visual adotado pela it girl Olivia Palermo, a camisa fica chique e cool. Na companhia de calça esportiva e tênis, fica despojada. E, claro, ainda há o look clássico de camisa + calça ou saia de alfaiataria e escarpins, um look sem erro para o trabalho. Nas galerias abaixo, a editora de moda Sandra Bittencourt esmiuça a tendência e mostra por que a peça vale o investimento.