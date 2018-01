Polêmicas, botas brancas viram artigo fashion em Nova York

Desfile de inverno 2016 da Jeremy Scott Foto: AP Photo/Richard Drew

Pergunte a uma atriz ou it girl qual peça ela jamais usaria e, provavelmente, "botas brancas" seria a resposta mais rápida. Pois está na hora de elas pensarem em uma alternativa. Se depender dos estilistas da última Semana de Moda de Nova York, que terminou na quinta (18), o acessório considerado cafona tem potencial para ganhar as vitrines do mundo todo.

"A bota branca tem duas conotações. A primeira é se ser sexy demais. A outra é que, no Brasil, ela tem um caráter de fantasia, por causa das Paquitas", explica a consultora de moda Bia Paes de Barros. Durante a temporada nova-iorquina, o calçado apareceu em diferentes versões. Das over the knee com bico e salto fino e amarrações propostas na coleção de Rihanna até as com salto quadrado, bico arredondado e cano no tornozelo na passarela da McQ Alexander McQueen.

Era questão de tempo até a moda dos sapatos brancos chegar às botas. Primeiro, foram os escarpins. Depois, os oxfords e o mundialmente conhecido tênis Superstar Stan Smith, da Adidas. As botas brancas já viveram dias de auge nos anos 1960, quando o estilista André Courréges desenhou um modelo de cano médio, tipo astronauta, para ser usado com as minissaias inventadas por ele. Aos poucos, porém, elas viraram sinônimo de mau gosto e de falta de estilo.

Nos anos 1960, as botas de André Courrèges viraram símbolo de estilo Foto: AFP

"É um calçado que chama atenção, tem muito couro, e deixa o visual pesado", define Bia, sobre o porquê do acessório ser tão polêmico. Quem quiser arriscar a tendência, deve lançar mão de alguns cuidados. "A dica é usar com um look todo claro, porque a bota destoa muito quando combinada com preto", sugere a consultora. "Para tirar essa coisa sensual demais, que já é característica da brasileira, aposte em canos médios ou curtos e saltos quadrados, mais modernos".

A jornalista Rhiannon Harries, da publicação britânica Independent, defendeu a proposta com humor: "Se houvesse algum problema coisas brancas estarem tão perto do chão, os gatos persas jamais teriam sido criados", escreveu.