Polêmica envolvendo Lilian Pacce expõe problemas do jornalismo de moda

A jornalista Lilian Pacce. Foto: Denise Andrade/ESTADAO

Jorge Wakabara, jornalista do site Lilian Pacce, publicou em seu Facebook pessoal na sexta-feira, 3, um post divulgando uma vaga sem remuneração para a cobertura da próxima edição da São Paulo Fashion Week, que começa no dia 13 de março. Indignados com as exigências do trabalho e com a falta de pagamento, internautas compartilharam prints nas redes sociais.

Na segunda-feira, 6, Lilian Pacce - uma das jornalistas mais respeitadas do circuito fashion - usou sua página no Facebook para se desculpar pelo ocorrido. O episódio não é isolado, reflete uma realidade que permeia o meio do jornalismo de moda no Brasil. Nos comentários dos internautas, muitos disseram que já se depararam com a situação em outros veículos. Veja abaixo a repercussão do caso.