Polêmica da cor do vestido traz à tona debate sobre percepção da realidade

Atualizado às 12h20

Branco e dourado ou preto e azul? Foto: Reprodução

A foto de um vestido em um Tumblr reacendeu nas redes sociais a velha polêmica da percepção de realidade: o que é a verdade? O que é real? No caso, a pergunta foi: de que cor é o vestido? Uns viram branco e dourado, outros preto e azul.

Segundo Daniel de Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas, a diferença de interpretação acontece de acordo com como o cérebro interpreta a incidência de luz nos objetos, que varia ao longo do dia e com mudança de local. “O truque é a capacidade do cérebro de mudar a interpretação das cores de acordo com a luminosidade que ele atribui àquele ambiente”, explica.

Ao manipular a luminosidade da imagem, fica mais claro o efeito da luz e do contraste do vestido com o plano de fundo sob a percepção das cores. Mas os porquês de cada cérebro "escolher" um dos lados têm razões mais complexas. “Tem um monte de variáveis que vão interferir nisso desde o histórico de percepções na vida, como o cérebro vem sendo calibrado, o seu estado de espírito. A cor 'real' é a para a maioria das pessoas, não é a realidade objetiva”, acredita.

Repercussão. O debate virou trending topic no Twitter na noite de quinta-feira, 26, com as hashtags #WhiteandGold e #TheDress. A discussão também permeou contas de celebridades como Kim Kardashian. "Vejo branco e dourado. Kanye vê preto e azul, quem é o daltônico?", escreveu ela em seu perfil.

Taylor Swift e Justin Bieber ficaram no time de Kanye, enquanto a atriz Julianne Moore disse ver os mesmos tons que Kim. O Buzzfeed fez uma enquete e 71% das pessoas (1,7 milhão de votos) responderam ver branco e dourado.