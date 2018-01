Pode isso, Arnaldo?

Novidades da moda masculina recém-desfiladas em Milão e Paris Foto: Divulgação

Tiara, calça de cintura alta, paletó colorido e por aí vai... Separamos 5 novidades da moda masculina, recém-desfiladas em Milão e Paris. Todas elas pegam carona em tendências apresentadas nas passarelas femininas.

Tiara.

A grife Bottega Veneta empresta o acessório do repertório feminino para criar um visual, no mínimo, diferente. A coleção é inspirada no universo dos pescadores e traz calças curtas e camisas de linho às passarelas. Não fosse a tiara e o cabelo com gel, o visual seria bem masculino.

Calça de cintura alta - Louis Vuitton.

A Louis Vuitton viajou no tempo e foi buscar lá nos anos 1970 a ideia para criar uma calça de alfaiataria com cintura alta. O pulôver usado por dentro e o cinto de couro mais claro, reforçam a ideia antiguinha. O detalhe em nylon do mesmo pulôver e o tênis branco dão o toque de modernidade.

Terno colorido.

No melhor estilo náutico, o look todo vermelho com calças mais curtas é a aposta da Gucci para o próximo verão. O tênis branco e as listras nas mangas do paletó dão um toque cool ao visual, que certamente é bom para quem gosta de atrair todos os olhares.

Birkin.

No verão, conforto é regra de ouro. Seguindo a premissa, a Prada é mais uma das grandes grifes a apostar nas famosas sandálias modelo birkin, sucesso da moda nos anos 2000. O modelo da vez, de couro e borracha, é mais esportivo e menos hippie do que a versão original.

Camiseta em A.

Com mangas largas e um pouco abaixo dos cotovelos, gola careca e ombros desabados. Assim é a nova camiseta criada pela dupla de estilistas Dolce & Gabbana. No desfile, ela é usada com calça escura de alfaiataria e sapato preto, ótima opção para os descolados.