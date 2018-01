Pippa Middleton adere ao corte de cabelo do momento

Pippa Middleton é conhecida por seu estilo refinado Foto: REUTERS/Kirsty Wrigglesworth/Pool

Assim como Kate Middleton, que cortou o cabelo no estilo long bob em julho, Pippa Middleton, irmã mais nova da Duquesa de Cambridge, também adotou o visual. A socialite britânica manteve as mechas em tons de caramelo, que deixam o visual ainda mais moderno.

O long bob, corte dos fios na altura do ombro, geralmente com a frente um pouco mais comprida, é a tendência capilar do momento. Entre as adeptas, além das irmãs Middleton, estão Kendall Jenner, Bruna Marquezine e Selena Gomez.

Look at Pippa's new haircut!! I really love short hair on her. #pippamiddleton Uma publicação compartilhada por Pippa Middleton-Matthews (@pippamidleton) em Set 12, 2017 às 1:59 PDT

