Pinterest cria ferramenta que possibilita comprar looks

14 influenciadores são os primeiros a usar a novidade da plataforma Foto: Pinterest/ Divulgação

O Pinterest anunciou a chegada de uma nova ferramenta para os usuários brasileiros da plataforma. Com o Shop the Look, agora se tornou possível identificar uma peça em uma foto do aplicativo e ser direcionado para a compra do produto - ou de itens parecidos. Basta tocar no círculo branco em um item do Pin e o Pinterest dará ao usuário recomendações de produtos similares para você adquirir nas lojas das marcas.

Um time de influenciadores brasileiros formados por Thássia Naves, Camila Coutinho, Niina Secrets, Bruna Vieira, Dani Noce, Vic Ceridono, Fabiana Justus e Mari Flor e os usuários por trás dos canais Chata de Galocha, Steal the Look, El Hombre e Manual do Homem Moderno estão lançando a novidade e, por enquanto, são os únicos que podem marcar suas fotos com as indicações. Ainda não há previsão para que outras pessoas possam habilitar a função em seus perfis.