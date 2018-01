Personalidades da moda participam de caminhada virtual contra o aquecimento global

Uma caminhada virtual contra o aquecimento global está movimentando as redes sociais de personalidades da moda nos últimos dias. Embalados pela Conferência Sobre Mudanças Climáticas organizada pelo ONU, que teve início na segunda, 30, em Paris, e vai até o dia 11 deste mês, eles publicaram vídeos no Instagram em que desfilam da esquerda para direita, como modelos em uma passarela. A ideia é transmitir a mensagem de uma caminhada em direção a um futuro sustentável.

Usando as hashtags #COP21 #ClimateCatwalk #ClimateMarch, personalidades como as modelos Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono e o estilista Peter Pilotto participaram da campanha. Originalmente, ela foi concebida por Amber e Giovanni Testino, empresários do setor, como uma alternativa às manifestações físicas previstas para ocorrer no domingo, 29 de novembro, que foram canceladas devido aos ataques terroristas do início do mês passado.

#cop21 : Climate action now! The FUTURE is here. Please join the #climatecatwalk! I challenge @marinatestino @_glen_luchford @terryrichardson Um vídeo publicado por Amber Testino (@ambertestino) em Nov 29, 2015 às 3:40 PST

All we are saying is give Earth a chance! #cop21 ... Serious climate action now! #climatecatwalk @mario_sorrenti_2 @mariotestino Um vídeo publicado por Giovanni Testino (@g_testino) em Nov 29, 2015 às 3:58 PST