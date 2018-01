Perguntas que podemos fazer para melhorar os relacionamentos

Um dos maiores erros que podemos cometer num relacionamento é não fazer as perguntas certas com frequência o bastante. Ao fazermos essas perguntas, podemos descobrir aquilo que o parceiro ou parceira precisa e o que querem de você e do tempo que passam juntos. Eis aqui algumas sugestões:

- Em que posso ajudar você no momento?

Quando tiver algum tempo nas mãos, por que não oferecer esses minutos à parceira como gesto de amor? A maioria de nós tem assuntos demais para resolver, e um par adicional de mãos pode fazer muita diferença na hora de soltar os nós. Além disso, fazer coisas juntos é algo que fortalece o elo do casal.

- Como posso demonstrar que amo você?

A maioria dos casais sabe dizer 'eu te amo', mas os atos falam ainda mais alto. Talvez sua cara metade queira um beijo ou um pouco de ajuda no jardim. Seja qual for o pedido, a oferta de demonstração de amor fará o parceiro se sentir querido.

- Há alguma coisinha em mim que você gostaria de mudar?

Sim, este pode ser o início de uma conversa séria, mas, ao falar em 'coisinha', o clima pode ser bem mais relaxado. Às vezes fazemos certas coisas inconscientemente que irritam a parceira, mas que não chegam a incomodá-la a ponto de comentar isso conosco. Ao fazer essa pergunta, podemos impedir que uma pequena irritação se transforme num problema maior.

- Há algum lugar especial que você gostaria de conhecer?

Talvez não seja possível embarcar num voo com destino a Paris e, por isso, talvez seja bom restringir as opções a algo mais próximo, mas dar à pessoa amada o presente de escolher um lugar para ir ao seu lado é uma ótima ideia. vocês também podem fazer planos para uma viagem mais grandiosa se estiverem no clima. É uma ótima maneira de cultivar um projeto juntos, criando felicidade.

- Em nossa vida juntos, o que te faz mais feliz?

Esta pergunta fará o parceiro pensar em todas as coisas que o agradam no relacionamento. Basta falar sobre as alegrias do casal fará os dois se sentirem mais próximos, aprofundando o elo entre vocês.

- Há algo que eu possa fazer para que se sinta mais amada?

Esta pergunta pode fazer a parceira perder a fala, ao menos no momento. Mas, por mais que os dois tenham um ótimo relacionamento, certamente ela poderá pensar em algo para tornar o amor ainda mais forte.

- Há algo que você gostaria de fazer juntos e que nunca tenhamos tentado?

Isto pode abrir as portas para ideias animadoras para o casal. Vocês podem brincar com algumas sugestões até pensar em algo que realmente os interesse. Lembre-se, experimentar novas atividades com o parceiro vai aproximá-los.

Quando nos vemos enredados no cotidiano, até os casais que se comunicam melhor podem esquecer de perguntar ao parceiro ou parceira do que ele necessita. Se aprendermos a fazer as perguntas certas, o relacionamento só vai melhorar.

O autor é psicoterapeuta em Westlake Village, Califórnia, e publicou The Happy Couple: How to Make Happiness a Habit One Little Loving Thing at a Time

Tradução de Augusto Calil