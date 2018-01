Peles naturais: a moda precisa mesmo delas? - O Estado de S.Paulo















Alheios aos protestos do PETA, estilistas usam pelos de lince, raposa e outros animais em suas criações. Stella McCartney posiciona-se contra a prática. "Mais de 50 milhões de animais estão sendo mortos por ano em nome da moda", diz ela Peles naturais nas passarelas das grifes Dennis Basso, Michael Kors e Altuzarra Foto: divulgação/reprodução

Na Semana de Moda de Paris, a mais importante do mundo, a estilista Stella McCartney foi uma voz solitária ao se posicionar contra o uso de peles e criticar duramente seus colegas. "Mais de 50 milhões de animais estão sendo mortos por ano em nome da moda, e não concordo com isso", disse nos bastidores. Ela garantiu ainda que mesmo os consumidores mais exigentes não serão capazes de distinguir a pele falsa criada por sua marca da verdadeira. “Na verdade, acho que a minha tem uma aparência até melhor”, afirmou.

Seu discurso encontrou eco em Nova York: na temporada americana, as grifes Ralph Lauren, Calvin Klein e Tommy Hilfiger mostraram peles fake (conhecidas como “faux fur”), que lembravam as verdadeiras. Curiosamente, alguns casacos verdadeiros - como o patchwork de mink da Valentino e as botas de pelo da Fendi - pareciam falsos. Quando questionado sobre a polêmica, o estilista Karl Lagerfeld, diretor criativo da Fendi e da Chanel, foi categórico. “Para mim, enquanto as pessoas comerem carne e usarem couro, eu não entenderei a mensagem. É muito fácil dizer não à pele, mas isso aqui é uma indústria.”

Para Stella McCartney, o problema está exatamente aí. "Se a indústria da moda as substituísse por peles sintéticas durante uma temporada, o impacto positivo seria enorme", afirmou ela. Felizmente, do lado de fora dos desfiles, a tendência mais vista passou longe da exibida nas passarelas, já que as fashionistas preferiram usar casacos de pele falsos, enormes e coloridos, para enfrentar o frio do Hemisfério Norte.