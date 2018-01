Paulo Borges assina direção de show de Alice Caymmi

. Foto: Divulgação

Mais do que idealizar e dirigir a maior semana de Moda do Brasil, Paulo Borges acaba de mergulhar de cabeça em mais uma empreitada. Ele assina a direção, concepção e roteiro do espetáculo da cantora Alice Caymmi. Aos 24 anos, ela carrega no sobrenome um legado da MPB, que encantou Paulo com sua voz marcante, presença de palco e personalidade forte. “Fiquei encantado”, disse.

Alice participou da São Paulo Fashion Week temporada Inverno 2015 cantando no desfile da Llas, grife estreante no evento, mas a relação de admiração entre os dois começou antes. “Conhecia a Alice porque adoro música brasileira, então já sabia que ela existia, mas não a conhecia e não tinha ouvido nenhum trabalho dela. Em setembro, estava conversando com o Zé Pedro sobre fazer uma trilha sonora de um desfile na São Paulo Fashion Week, então, o Zé me disse: 'preciso te apresentar a Alice' e me mandou o vídeo clipe da música 'Sargaço mar'. Vi e me apaixonei. Então decidimos colocá-la no desfile.”

Com um olhar artístico e apurado conquistado ao longo dos seus 30 anos de carreira, Paulo não teve dúvidas de que queria 'cuidar da carreira de Alice', como ele mesmo revelou ao Estado. “Pensei: a Alice precisa de um espetáculo. Então comecei a estudar a ideia, o teatro, o roteiro e, por fim, mandei para ela e para o Zé Pedro verem. Ela enlouqueceu e disse: 'Você me entendeu!'

O resultado deste encontro aconteceu na noite desta quinta-feira, 11, e se repete nesta sexta-feira, 12, nos shows da cantora, no Teatro Itália, no centro de São Paulo. O figurino, exclusivo para o espetáculo, foi criado pelos estilistas Walério Araujo e João Pimenta.

“Faço uma moda que conversa com um visual eclético, dramático. Desenho roupas tanto para o carnaval quanto para casamento e era isso que o Paulo buscava. Por isso me convidou para criar o figurino”, conta o estilista que se inspirou em uma moda conceitual vinda de um universo exótico, estranho, porém esteticamente bonito para criar o figurino do espetáculo.

Durante o show, Alice troca diversas vezes de roupa. Começa como um orixá preto, tonalidade que permeia todo o figurino do show. Depois, usa penas, veste uma espécie de gaiola e termina o show vestindo um terno em referência ao universo masculino.

Croquis dos figurinos de Alice Caymmi criados por WalÉrio Araujo Foto: Reprodução/Instagram

A relação de Alice Caymmi com a moda, aliás, começou cedo. “Ia sempre a exposições de arte com minha mãe e meu pai (Danilo Caymmi) sempre perguntava 'Você sabe de quem é esse quadro? Ou, em um outro momento, 'Você sabe de quem é esse disco?'. E disso foram vindo imagens e, assim, fui chegando na moda porque as artes todas se comunicam. A Björk também me vez chegar na moda e foi através dela que eu conheci o McQueen, e me aprofundei na teatralidade dele.”

Cenário. No universo dos desfiles, cada estilista se agarra a inspirações diversas para criar suas coleções. Aqui, para construir a cenografia do espetáculo, Paulo só teve uma coisa em mente: "Minha maior inspiração para criar isso tudo foi ela." Assim, o que o público vê é um cenário hiper moderno que conversa o tempo todo com a música e com a cantora. Paulo explica: “Fizemos um vídeocenário criado por Richard Luiz. São paredes de led de altíssima definição. A composição de cena é uma mistura de imagens onde você tem a tecnologia de led, a vídeo arte, que são as imagens, os elementos do designer sobrepostos e os carrosséis que eram também pole dance.”

O show foi gravado e será lançado em breve em DVD e como filme com estreia prevista para abril de 2015 em um cinema. “A ideia é fazer um projeto para uma TV passar como um filme de arte”, explica Paulo.