Patrícia Bonaldi se mantém fiel ao seu DNA em estreia na SPFW

Em um dia cheio de estreias, Patricia Bonaldi pontuou pela feminilidade que já conquistou uma clientela poderosa. Com sua segunda marca, a jovem Pat Bo, a estilista fez um mix de referências sem perder o foco. Foi até o mundo celta para buscar inspiração e trouxe vestidos estruturados com padrões e bordados delicados. Em busca de uma moda mais sofisticada, apostou na alfaiataria enfeitada, composta por uma infinidade de tweeds de jacquard, com texturas que variavam dos famosos bordados a metalizados.

O tom cool ficou por conta dos sapatos baixos e masculinos, uma evolução da marca, segundo a própria estilista. Comprimentos míni foram harmonizados com recortes estratégicos e tops curtos, que criaram um equilíbrio de proporções ao lado de casacos alongados. A silhueta em questão foi a mais feminina, com saias evasês e cinturas marcadas, sinalizando a fidelidade de Patricia com seu público, que não dispensa modelagens que valorizam as formas. Ponto para os moletons decorados, que deram um ar despojado ao todo.

O resultado foi uma moda festa cheia de hits - e com muita sintonia com a moda de rua. Patrícia apostou em desejos imediatos, e conquistou o público em seu début.