Passo a passo: make de festa para os olhos

Resultado final: definição no olhar e brilho, look ideal para festas Foto: Rafael Arbex/Estadão

1º passo – Comece aplicando uma sombra metálica por toda a pálpebra. Como a intenção aqui é brilhar, não tenha medo de ir além da pálpebra móvel, chegando até a sobrancelha. Invista em tons como dourado ou prata, que ajudam a aumentar o olho.

2º passo – Com um pincel menor e mais fino, aplique a mesma sombra no canto interno e inferior dos olhos. Esse truque ilumina o olhar.

3º passo – Para continuar iluminando pontos estratégicos do olho, escolha uma sombra nude – um tom mais claro que sua pele – e aplique no arco da sobrancelha e no canto interno do olho.

4º passo – Para definir o olhar, passe lápis preto fora da linha dos cílios, na parte exterior dos olhos. Com um pincel fino, ou até um cotonete, esfume o traço.

5º passo – Hora do delineador, invista em um traço forte e marcante.

6º passo – Finalize com a máscara de cílios. A dica aqui é olhar para baixo e passar o rímel fazendo um pequeno zigue-zague, para que os cílios entrem mais na escova da máscara. Não esqueça dos cílios inferiores.