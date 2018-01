Passo a passo: duas maquiagens para cair na folia

Se há uma ocasião no ano em que temos carta branca para ousar, ela se chama carnaval. Isso significa que a maquiagem pode - e deve - fugir do básico do dia a dia. Sombras de cores vibrantes, glitter, batons fantasia. Tudo junto, misturado e ao mesmo tempo. Para ajudar na missão de criar um visual bonito e divertido, convocamos duas maquiadoras tarimbadas: Rafaella Crepaldi, maquiadora regional da Nars, e Jake Falchi, beauty artist da M.A.C. O make arco-íris, assinado por Jake Falchi, vem logo depois. Escolhe o seu e curta o carnaval!

DELINEADOR TURQUESA FASHIONISTA

Rafa Crepaldi, maquiadora regional da América Latina da Nars, trocou o delineador preto por um turquesa para criar um traço gateado gráfico para cair na folia carnavalesca. O make é perfeito para festas mais chiques e fica ótimo se combinado com um vestido todo preto, brilhante, e um adereço de cabeça.

OLHOS ARCO-ÍRIS

Quem gosta de ousar de verdade em tempos de carnaval vai se identificar com os olhos supercoloridos criados por Jake Falchi, maquiadora regional da M.A.C. Se você for se jogar em um bloquinho de rua ou na avenida, use seu rosto como tela branca e ouse nas cores.