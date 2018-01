Passo a passo: Coroa de Flores

Resultado final: coroa de flores para enfeitar qualquer produção Foto: Marcelo Pereira/Estadão

1º passo – Escolha um tecido da sua preferência, aqui usamos algodão. Com um molde redondo, que pode ser feito com papelão no formato de uma tampa, corte as bolinhas, que serão as flores.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

2º passo – Dobre o tecido ao meio duas vezes, primeiro formando uma meia lua, e depois um cone.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

3º passo – Costure na ponta do tecido, que seria o miolo da flor, isso vai manter o tecido nessa posição.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

4º passo – Corte um pedaço de 52 centímetros de arame encapado – pode ser encontrado em lojas especializadas em flores artificiais.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

5º passo – Costure as oito flores no arame, de maneira aleatória.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

6º passo – Costure uma fita de cetim nas extremidades do arame. A fita será o fecho da coroa, então calcule o tamanho necessário.

. Foto: Marcelo Pereira/Estadão

7º passo – Para finalizar, encape o arame com uma fita autocolante da cor de sua preferência, aqui usamos marrom. E pronto, sua coroa está pronta!