Passo a Passo: Cabelo de Praia

Resultado final: fio soltos com ondas no estilo praiano Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

1º passo - Depois de lavar o cabelo, seque bem os fios. A intenção aqui é deixá-los lisos, para depois reproduzir as ondas.

Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

2º passo - Divida os fios em três partes - duas na parte da frente da cabeça, e uma atrás. Dessa maneira é mais fácil moldar as mechas.

Foto:

3º passo - Separe a primeira mecha que vai receber as ondas. Aplique algum produto texturizador, com sal na fórmula. Aqui foi usado o Beach Waves, da L'Oréal.

Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

4º passo - Para fazer as ondas, prefira uma prancha alisadora com espessura média. Dê uma volta com o cabelo ao redor da chapinha, e deslize por todo o comprimento dos fios.

Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

5º passo - Para garantir o efeito praia, é importante não enrolar as pontas do cabelo. Ainda com a prancha, alise as extremidades, conquistando um estilo mais despojado e não cacheado.

Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

6º passo - Para finalizar desfaça levemente os cachos com os dedos. Isso cria o efeito de ondas mais natural.