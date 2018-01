Paris, je t’aime

Após acompanhar os desfiles de Nova Iorque, Londres e Milão, quem trabalha com moda já está calejado. São centenas de desfiles em que novos e velhos nomes apresentam propostas inovadoras - e também repetidas. Quando a semana de moda de Paris tem início, porém, a sensação é de recomeço. Ali estão as novidades em alta voltagem, alinhadas ao espírito do tempo, que realmente causarão impacto global. Algumas delas:

No desfile de Stella McCartney, padronagens xadrez e de listras apareceram juntas e misturadas, em peças de tons primários e modelagens variadas. Na Céline, o xadrez também apareceu. Normalmente associada ao inverno, a estampa é uma tendência de verão, que remete aos primórdios de Marc Jacobs na era grunge.

Padronagens xadrez e de listras apareceram juntas e misturadas no desfile de Stella McCartney Foto: Divulgação

A apresentação da Saint Laurent de Hedi Slimane continua sendo uma das mais aguardadas. O estilista mantém-se fiel à estética rock-decadente, que mistura influências dos anos 70 aos 90. O que chama a atenção no desfile de Slimane é a qualidade do styling e do casting. Saem as supermodelos Kendall e Gigi Hadid, figuras centrais da temporada, entram new faces com cara de que saíram da balada. As peças são fortes, muitas vezes simples e até básicas, como uma jaqueta jeans, mas juntas contam uma história autêntica, com vocação para campeãs de vendas. Slimane vem mudando a dinâmica do mercado e influencia marcas como Gucci a trocarem de diretor criativo.

Saint Laurent mantém-se fiel à estética rock-decadente, que mistura influências dos anos 70 aos 90 Foto: REUTERS/Charles Platiau

Na Balmain, a surpresa ficou por conta da abertura do desfile com a modelo veterana brasileira Carol Ribeiro. Com um casting estrelar, a escolha de Carol traz o espírito dos anos 90 para as passarelas. Na época, a top brilhava nas campanhas de Tom Ford para Gucci. A coleção ultraglamourosa da Balmain é uma evolução da estética do estilista Olivier Rousteing, ícone do Instagram e #bestie das celebridades mais seguidas do mundo, como Rihanna, Justin Bieber e Kim Kardashian. Todos devidamente fotografados em temporadas recentes para as campanhas da casa.

A modelo brasileira Carol Ribeiro foi quem abriu o desfile da Balmain. Após doze anos sem participar da temporada parisiense, ela desfilou exclusivamente para a marca Foto: AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

O desfile de Dries Van Noten foi um espetáculo de cores - destaque para os casacos acinturados estampados com florais gigantes e um bustier pink fazendo o styling com uma camisa longa/vestido transparente e bermudão estampado.

O desfile de Dries Van Noten foi um espetáculo de cores Foto: Divulgação

Os casacos acinturados estampados com florais gigantes estão entre os destaques do desfile de Dries Van Noten Foto: Divulgação

Isabel Marant, por sua vez, se manteve fiel ao étnico cool, que nesta temporada apareceu veio com pitadas futuristas, como jaqueta perfecto prateada e legging bordada de lantejoulas.

Isabel Marant se manteve fiel ao étnico cool, que nesta temporada apareceu veio com pitadas futuristas Foto: Divulgação

Já os grandes espetáculos de Dior e Chanel não deixaram a desejar. O primeiro, com direção criativa de Raf Simons, foi uma aula de moda e construção de estilo, partindo de um look simples, que parecia roupa de baixo, até suntuosas e curvilíneas peças em um jogo de sobreposições que redefinem a silhueta New Look da Dior.

O desfile da Dior foi uma aula de moda e construção de estilo Foto: EFE/Yoan Valat

O desfile da Dior teve direção criativa de Raf Simons Foto: EFE/Yoan Valat

Já a Chanel de Karl Lagerfeld criou um terminal de embarque dentro do Grand Palais. Snap snap! É o show do Instagram e das redes sociais, com modelos passando com malas de rodinhas, grandes óculos espelhados e o agito de um aeroporto.

A Chanel de Karl Lagerfeld criou um terminal de embarque dentro do Grand Palais Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

Paris tem um caso de amor com a moda. Foi lá que Coco Chanel iniciou há um século uma jornada que influenciou a maneira como as mulheres se vestem no mundo e, desde então, é lá que os grandes criadores seguem definindo as peças que as mulheres desejarão vestir nos quatro cantos do globo.