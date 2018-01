Paris Hilton vira clone de Kim Kardashian em campanha da Yeezy

Paris participou da segunda parte da campanha da Yeezus Season 6 Foto: Instagram.com/parishilton

Em dezembro, a Yeezy, marca de Kanye West em colaboração com a Adidas, chamou atenção por desfilar sua coleção de um jeito inusitado. Durante três dias, Kim Kardashian usou as roupas da marca para atividades cotidianas, como abastecer o carro e ir a reuniões de trabalho. E, como acontece com todos os passos dados pela empresária, esses looks foram registrados pelos paparazzi.

Agora, influenciadoras digitais e amigas do casal West, como Paris Hilton e Jodyn Woods, foram convidadas pela marca para recriar as fotos de Kim pelas ruas de Calabasas, imitando as poses e o visual da empresária - com direito ao cabelo platinado abaixo dos quadris que Kim estava usando na época.

#YeezySeason6 Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton) em 30 de Jan, 2018 às 9:57 PST

#YEEZYSEASON6 Uma publicação compartilhada por HEIR JORDYN (@jordynwoods) em 30 de Jan, 2018 às 4:36 PST

#YEEZYSEASON6 Uma publicação compartilhada por ⚡️ A R ⚡️ (@abigailratchford) em 30 de Jan, 2018 às 3:46 PST

#YEEZYSEASON6 Uma publicação compartilhada por Kristen Noel Crawley (@kristennoelcrawley) em 30 de Jan, 2018 às 3:08 PST