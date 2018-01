Para quem detesta conflitos, talvez a vida de solteiro seja mais feliz

Há muitas pesquisas a respeito de como as pessoas casadas são, em geral, mais felizes e saudáveis que as solteiras. Ainda assim, o número de solteiros é maior do que nunca. Isso indica que a infelicidade não deve ser tão grande assim, certo? Que tipo de pessoa vive bem na ausência de um relacionamento romântico?

Essas foram as perguntas que inspiraram Yuthika Girme, estudante de doutorado em psicologia da Universidade de Auckland, e os colegas dela, a realizarem um estudo publicado em agosto na revista especializada Social Psychological and Personality Science."Pareceu muito estranho pensar que todas essas pessoas estivessem infelizes", disse Yuthika. "Assim, partimos em busca daquelas que poderiam ser as vantagens de permanecer solteiro".

Segundo pesquisa, avessos a conflitos tendem a ser mais felizes solteiros Foto: Unsplash/Pixabay

Primeiro foram estudados cerca de 200 alunos de graduação, e depois mais de 4 mil neozelandeses com idades entre 18 e 94 anos. A pesquisa revelou que os solteiros "avessos a conflitos" (ou "altamente voltados para evitar conflitos", na linguagem dos pesquisadores) eram tão felizes quanto aqueles envolvidos em relacionamentos românticos.

Aqueles altamente voltados para evitar conflitos tendem a evitar que coisas ruins aconteçam consigo. "É mais ou menos quando compramos flores para a namorada", destaca Yuthika, e a reação na namorada é: "O que você andou fazendo de errado?"

Para pessoas assim, "permanecer solteiro pode oferecer benefícios que protegem contra o potencial de mágoa e rejeição nos relacionamentos", revelou o estudo.

É claro que pessoas avessas a conflitos ainda podem passar por mágoas e rejeições enquanto são solteiras e saem em encontros, mas a insatisfação parece ser mais compartimentada. "A infelicidade se resume à rejeição, e não afeta a vida como um todo", diz Yuthika. "Como evitam os conflitos de relacionamento ao permanecerem solteiras, essas pessoas se sentem mais felizes com as próprias vidas."

Por exemplo, se uma pessoa altamente voltada para evitar conflitos sai num encontro com alguém que nunca a chama para um segundo encontro, isso seria visto como algo positivo, diz Yuthika. A lógica é: se o outro vai se comportar assim num relacionamento, estou evitando um relacionamento ruim.

"Essa motivação (evitar o conflito) protege essas pessoas até certo ponto", diz Yuthika. "O objetivo de evitar conflitos protege as pessoas dos aspectos ruins dos relacionamentos".

A maioria fica mais feliz quando se envolve num relacionamento. Mas, de acordo com o estudo, esse aumento na felicidade é mais notável nas pessoas que lidam bem com conflitos (pouco voltadas para evitá-los) e aquelas que tentam maximizar a proximidade e a união em todos os tipos de relacionamento (aquilo que os pesquisadores denominaram "altamente voltadas para a aproximação").

Mas aqueles avessos a conflitos tendem a ser mais felizes solteiros do que seriam num relacionamento.

Tradução de Augusto Calil