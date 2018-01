'Para mim, a Fashion Week não funciona mais'

"Estamos apostando nas estampas étnicas, sobretudo as tropicais e as peruanas" Foto: Divulgação

No mundo da moda, Benny Rosset tem fama de ser um empresário com visão de futuro. Diretor criativo da Cia. Marítima, ele foi precursor na projeção internacional da moda praia brasileira. Virou um dos maiores exportadores de biquínis do país, conquistou mais de 500 pontos de venda no exterior, trabalhando sempre alinhado com o grupo Rosset, que engloba tecelagens, uma estamparia e marcas de lingeries. Neto do fundador Henrique Rosset, Benny começou a trabalhar na empresa ainda na faculdade e vem daí a sua compreensão, em perspectiva, de toda a cadeia fashion.

Recentemente, ele passou a investir no varejo com a criação de lojas próprias e de uma rede de franquias para a Cia. Marítima, que antes era encontrada apenas em multimarcas - a projeção é de um total de 30 endereços até o final do ano. Está apostando também em desfiles exclusivos e comerciais, nos quais a coleção apresentada na passarela é exatamente aquela que estará no dia seguinte nas vitrines. “Um evento como a São Paulo Fashion Week, para minha empresa, não faz mais sentido hoje em dia”, diz Benny, que desfila sua coleção nesta terça-feira, 9, no Shopping JK. “A moda ficou rápida demais. Fast fashion é como o Snapchat. São 15 segundos de informação. Você viu aquele produto na passarela, você quer comprar já!?” A seguir, trechos da entrevista.

Como foi a decisão de deixar a São Paulo Fashion Week para investir em desfiles mais comerciais?

O que adianta eu mostrar um produto em março se ele só vai chegar às mãos da consumidora em agosto? Fast Fashion é como o Snapchat. São 15 segundos de informação. Você viu aquele produto na passarela, você quer comprar já! Não depois de seis meses. O cara que mais entendeu esse movimento foi o dono da Zara e já faz 20 anos. A gente manda a mercadoria para a loja em agosto, em setembro ela já ficou velha. Eu aprendi na pancada: a minha coleção tem que ser apresentada e em seguida estar disponível nas lojas.

Eventos tradicionais como as semanas de desfile ainda despertam desejo?

Despertam, claro. Um desejo momentâneo, como tudo que se faz hoje em dia. Mas a nossa cabeça está na internet. O ciclo da informação está muito efêmero. As coisas ficaram rápidas demais. Não quero ser presunçoso nem falar em nome de ninguém, mas para Cia. Marítima os desfiles da São Paulo Fashion Week não funcionam mais. Antigamente, a gente trazia a Gisele Bündchen e, no dia seguinte, estávamos estampando todos os jornais. Hoje a informação está fragmentada, acontece em tempo real.

"Além dos biquínis, criamos uma linha grande de roupas e de acessórios" Foto: Divulgação

Qual é a estratégia de comunicação de vocês?

Nossas investidas nas redes sociais são violentas. Hoje falamos com a consumidora o tempo todo pelo Facebook, pelo Instagram. Contratamos uma agência digital e também produzimos o conteúdo aqui dentro da empresa. Estamos apostando muito na comunicação via redes, na parceria com blogueiras, sem deixar de lado as campanhas e os catálogos mais convencionais.

Vocês não trabalham mais com os lançamentos baseados nas quatro estações do ano?

Não posso engessar minha equipe criativa com aquela velha estrutura de coleções. Hoje eles estão trabalhando para os lançamentos de 2016 e ao mesmo tempo estão trabalhando para agosto, setembro, outubro, para já.

Quais são as principais novidades dessa coleção?

Além dos biquínis, criamos uma linha grande de roupas e de acessórios. Estamos apostando nas estampas étnicas, sobretudo as tropicais e as peruanas. A maior parte dos nossos tecidos levam lycra. Mas também usamos muitos tecidos planos, alguns com tipos deferentes de bordados.

Depois de duas décadas, a Cia. Marítima abriu lojas próprias e decidiu apostar em um sistema de franquias. Por quê?

Por anos, a Track Field se confundiu com a Cia. Marítima por ser o nosso principal revendedor. Em 2009, começamos a sentir uma dificuldade muito grande na venda de produtos. Enquanto Track Field se movimentava cada vez mais em direção ao segmento esportista, a Cia. Marítima tornava-se uma marca de lifestyle e de moda e se distanciava do mundo da academia. Não fazia sentido colocar um vestido de seda ao lado de uma roupa de performance, por exemplo.

Dá para dizer que vocês pivotaram (para usar um termo da moda no mundo do empreendedorismo)?

Pensar em ter uma casa própria com controle total sobre o mix de produtos significa uma espécie de relançamento da marca mesmo. Na verdade, é como se a gente reinventasse a Cia. Marítima depois de mais de 20 anos de vida. Mas não tinha outro jeito. Com a internet, o Facebook, o Instagram, o consumidor começou a ter um acesso muito rápido às informações de moda e passou a ser estratégico ter mais agilidade na distribuição dos produtos.

O modelo de franquias funciona para a moda brasileira?

Montar lojas próprias significa assumir custos pesadíssimo. Devemos terminar o ano com quase 30 lojas. Dessas, 10 são próprias e o resto deverão ser franquias. Em alguns lugares, não vale a pena ter uma estrutura com supervisão e gerenciamento. Prefiro ter alguém local que conheça bem o mercado. A minha gerente comercial é paulista, ela enxerga a moda com olhar de paulista. E em algumas cidades, vale mais a pena ter alguém de lá, que conheça bem a clientela, fazendo a seleção de produtos.

"Se você não tem um produto acertado, bem feito, com qualidade e conhecimento do mercado, você não tem nada" Foto: Divulgação

Marcas importantes de moda praia acabaram sendo vendidas para os grandes os grupos de moda que se formaram nos últimos anos, no Brasil. Vocês chegaram a pensar nesse caminho?

Não, nós estamos na outra ponta. Estamos comprando, não vendendo. O grupo Rosset recentemente comprou a Triumph, empresa de lingerie. Com isso, será possível cortar uma parte dos custos fixos e da estrutura que carrega o preço dos produtos. Compramos um share de mercado e vamos fazer com que as duas empresas juntas fiquem mais rentáveis e mais competitivas.

Os grupos de moda tendem a dominar o mercado?

Hoje, no Brasil, boa parte do crescimento no setor de moda está nas mãos dos magazines e não dos grupos de moda. C&A, Renner, Riachuelo, Marisa são redes que estão comendo um pedaço muito grande das vendas no varejo de moda. São eles que imperam no nosso mercado hoje.

Como você analisa o movimento das concorrentes dentro desses grandes grupos?

A Rosa Chá está com uma nova fase de investimentos, agora no Grupo Restoque. A Salinas foi vendida também para InBrands. Eu vejo a aglomeração de marcas no Brasil com um gerenciamento diferente do que ocorre nos conglomerados europeus. Na Europa, a identidade e o posicionamento das grifes estão muito bem definidos. Aqui, acho que ainda falta um caminho. Agora, quando você vê esses grandes grupos comprando espaço nos shoppings por atacado, é possível questionar a estratégia deles. Não quer dizer que a cada loja que eu abro, eu adiciono faturamento. Às vezes, pelo contrario, eu adiciono despesa. Essa vem com certeza, e eu divido venda. Mas, enfim, isso eu estou falando com um olhar externo, de que está olhando o negócio de fora.

Inovar é essencial para a moda hoje.

Para mim, fundamental, para qualquer empresa, é o produto. Se você não tem um produto acertado, bem feito, com qualidade e conhecimento do mercado, você não tem nada. Campanha de marketing serve para vender alguma coisa uma vez. Se o consumidor compra e não gosta, não adianta vir a Rainha de Sabá dizer que aquilo é bom, que ele não compra de novo.