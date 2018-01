Par de brincos mais caro do mundo é vendido por R$ 189 milhões

Peças foram batizadas de Apolo e Artemis Foto: BEN STANSALL/AFP

O par de brincos mais caro e valioso do mundo nem mesmo combina entre si, mas causou frisson ao ser exposto em um leilão em Genebra, na Suíça.

Os modelos são feitos de diamantes coloridos, a última tendência do mercado de joias de luxo, um azul e outro rosa. O primeiro, batizado de Apolo, possui 14.54 quilates e foi vendido por 42 milhões de dólares, cerca de R$ 139 milhões.

O outro, Artemis, tem 16 quilates e foi arrematado por 15,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões).

Apesar de serem vendidas separadamente, as peças foram adquiridas pelo mesmo comprador, que preferiu ficar no anonimato. No total, ele desembolsou 57 milhões de dólares, o equivalente a R$ 189 milhões.