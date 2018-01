Pantone anuncia qual será a cor do verão 2018

O amarelo foi um dos destaques do desfile de primavera/verão da Versace Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Anualmente, a Pantone, empresa norte-americana conhecida por seu sistema de cores, revela as tonalidades que serão moda no próximo ano. Desta vez, a marca elegeu 12 cores (geralmente são 10) para 2018. A principal é o amarelo meadowlark, um tom vibrante que surgiu inspirado no eclipse solar, que ocorreu no final de agosto.

Geralmente, a companhia libera seus estudos no final do ano, de acordo com análises dos lançamentos e tendências do mercado, e as cores eleitas demoram aproximadamente um ano para chegar ao grande público. É o caso do marsala, cor de 2015, que fez sucesso em 2016, e o rose quartz, popularmente conhecido como rosa millenial, divulgado em 2016 e tendência máxima de 2017. A cor deste ano é o greenery, um tom que se aproxima do verde folha.

Entre as tendências de 2018 também estão as cores Cherry Tomato (vermelho alanjado), Little Boy Blue (azul-ciano), Chili Oil (vermelho terroso), Pink Lavender (rosa arroxeado), Blooming Dahlia (laranja pastel), Arcadia (verde puxado pro turquesa), Ultra Violet (roxo vibrante), Emperador (marrom chocolate), Almost Mauve (lilás cor de pétala), Spring Crocus (rosa queimado), Lime Punch (verde ácido), Sailor Blue (azul marinho), Harbor Mist (cinza claro), Warm Sand (cor de areia) e Coconut Milk (branco).