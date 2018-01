Pai atleta: cinco modalidades para entrar em forma

Funcional ao ar livre

Foto: Gabriel Tye e Renato Machry

Se você é usuário de Instagram e curte seguir perfis fitness, já deve ter cruzado com fotos de grupos de pessoas que se encontram em parques para fazer “treinões”. Um deles é o Vício Lifestyle (@viciolifestyle), que conta com profissionais convidados, como professores de Crossfit, luta ou musculação, para conduzir os exercícios e dar dicas. Realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o treino tem como proposta trocar os vícios da alimentação e stress do dia a dia pelo vício de mexer o corpo. Cada aula é diferente e voltada para uma região do corpo, como peito, costas e pernas, sempre encerrada com abdominais e alongamento. “Fazemos uma junção de calistenia, em que se usa o peso do corpo no exercício, Treino Funcional, Lutas e Yoga”, conta Márcio Bento, um dos idealizadores do projeto. “Todos têm como princípio o movimento natural do corpo. Dessa forma, os resultados também são os mais naturais possíveis.”

Gasto calórico: 700 calorias por treino

Frequência: 1h30, 2x/semana

Resultados em: Um mês

Onde: Segundas e quintas, a partir das 21h, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Entrar em contato com viciolifestyle@gmail.com.

Mahamudra

Foto: Divulgação

Febre no mundo fitness, a prática se baseia em três pilares: corpo, mente e espírito. O primeiro é desenvolvido com técnicas de treinamento funcional, artes marciais, ginástica artística, exercícios aeróbios e circuitos militares. O segundo se dá por meio da incorporação de princípios de ioga e de exercícios de mentalização e, o terceiro, é trabalhado por meio de ensinamentos e reflexões em grupo (as turmas contam com 25 alunos cada). O objetivo é sempre buscar a própria superação. “Temos alunos de 40 anos, por exemplo, que em 5 meses estavam correndo suas primeiras meia maratonas”, conta César Curti, treinador e idealizador do movimento no Brasil. “Outros reportaram a melhoria na administração do tempo e do recomeço de antigos hobbies. Fora as mudanças estéticas, como ganho de massa magra, definição e perda de gordura.”

Gasto calórico: de 700 a 2000 calorias por aula

Frequência: 1h10, 3x/semana

Resultados em: Três meses (os professores estabelecem o desafio dos 3 meses, em que os alunos devem tirar uma foto do antes na primeira semana e do depois, ao fim desse período)

Onde: Em vários pontos do Parque Ibirapuera, em São Paulo; em São Bernardo do Campo, no parque Raphael Lazuri; em Salvador, na Lagoa dos Patos, e em diversos locais de Los Angeles, na Califórina (US). vagas@mahamudrabrasil.com.br.

Kickboxing

Para aqueles que desejam extravasar a tensão do dia a dia e secar, a luta é uma boa pedida. O kickboxing combina os golpes de punho do boxe com chutes de outras modalidades, como o muay thai e o karatê. “Por isso, ombros e pernas se desenvolvem mais, mas também há um trabalho razoável de tríceps, costas e abdômen”, explica Alex Brancolini, educador físico da academia Bodytech Market Place. Por ter alta intensidade, o esporte é mais voltado à definição e à perda de gordura do que à hipertrofia.

Gasto calórico: de 600 a 1000 calorias por aula

Frequência: 1h30, 3x/semana

Resultados em: 3 semanas

Onde: Rede de academias Cia Athlética e escolas de lutas marciais

Disq-Fit

Foto: Divulgação

Novidade no mercado fitness, a aula conta com um equipamento de dois discos presos à cintura cujo mecanismo interno de cabos conecta os movimentos de braços e pernas. É possível variar a dificuldade ao regular a carga e a velocidade no próprio aparelho. “O intuito é gerar maior resistência aos exercícios funcionais ao mesmo tempo em que o corpo é estimulado a trabalhar de uma forma global”, afirma Luciano Sanchez, professor de educação física da rede Bio Ritmo. Além do fortalecimento e tonificação dos músculos, modalidade também desenvolve a coordenação motora.

Gasto calórico: 400 calorias por aula

Frequência: 30 minutos, 3x/semana

Resultados em: Um mês

Onde: Bio Ritmo Unidade Paulista

Corrida HIIT

Certamente você já ouviu falar dos benefícios da corrida: melhora no sistema cardiorrespiratório, maior disposição no dia a dia e potência muscular. Mas há um tipo de treino que intensifica a queima calórica, o High Intensity Interval Training (como HIIT), que alterna intervalos curtos de máxima velocidade com outros mais lentos. “Além de elevar o consumo de energia nos picos, o corpo tem uma demanda extra para estabilizar os batimentos cardíacos quando o ritmo diminui”, diz Cristiano Parente, sócio-diretor da Koatch Academia, em São Paulo. “E a queima de gordura continua após o treino, pois o metabolismo pode ficar acelerado por até 48 horas”, completa Renato Dutra, diretor técnico do aplicativo de corrida Soürun.

Gasto calórico: Até 1200 calorias por treino

Frequência: entre 20 minutos (mínimo) e 1h (máximo), 3x/semana

Resultados em: Um mês