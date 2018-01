Página com fotos de mulheres editadas para parecerem mais magras gera polêmica na rede

Melissa McCarthy, da série "Gilmore Girls", está entre as famosas que tiveram as fotos modificadas Foto: Reprodução/ Project Harpoon

Uma página no Facebook que publica fotos de atrizes e modelos editadas para parecerem mais magras está gerando polêmica na rede. Alvo de críticas dos usuários, que condenaram o preconceito relacionado às imagens, a "Project Harpoon" original foi tirada do ar nesta quinta-feira, 20, com mais de dez mil seguidores. Na manhã desta sexta-feira, 21, uma nova página foi criada por um usuário que se disse fã da antiga, e continua reproduzindo as fotos e provocando mais revolta das pessoas.

Entre as famosas que tiveram as fotos modificadas, estão a atriz Melissa McCarthy, da série "Gilmore Girls", e a modelo Tess Holliday. Na legenda das fotos, descrições como "de baleia a sereia" ou "nove quilos mais magra e, ao invés de parecer ter 40 anos, você parece ser cinco anos mais jovem". “Essa página é puro ódio, não há nada engraçado nessas fotos”, comentou um usuário.

Até a tarde de hoje, a nova página tinha 400 curtidas. A maioria das pessoas que comentaram criticam as ações e as mensagens nas publicações. "Tenha consciência de suas palavras. Você pode pensar que são inocentes, mas você estar contribuindo para criar um exército de pessoas que querem espalhar o ódio no mundo", escreveu outra usuária.