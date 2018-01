Pabllo Vittar, Liniker e artistas LGBT se unem em ensaio na Vogue Brasil

Linn da Quebrada, Liniker e Gloria Groove Foto: CASSIA TABATINI/ Vogue Brasil

“Não falo apenas sobre gênero e sexualidade, eu grito sobre a nossa vida”, afirma Linn da Quebrada, cantora trans de 27 anos. Pabllo Vittar, que possui 2 milhões de seguidores no Instagram, lidou com muita homofobia antes de chegar até o topo: “Sofri muito preconceito, mas conquistei meu espaço”, comemora.

O styling das fotos ficou por conta de Dudu Bertholini, e as produções são todas da grife Gucci. A escolha da marca para compor as fotos não foi à toa, afinal, é a primeira do segmento fashion a fechar um acordo com a organização Parks - Liberi e Uguali. A ONG italiana apoia empresas parceiras no desenvolvimento de estratégias e práticas para respeitar a diversidade, com foco na orientação sexual e na identidade de gênero. Confira os cliques abaixo.

As Bahias e a Cozinha Mineira Foto: CASSIA TABATINI/ Vogue Brasil

Lia Clark Foto: CASSIA TABATINI/ Vogue Brasil