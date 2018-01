Ousadia e looks temáticos marcam o tapete vermelho do baile do Met 2015

Beyoncé estava lá, de rabo de cavalo alto e vestido transparente com cristais coloridos. Rihanna também, com um traje suntuoso feito a mão pela designer chinesa Guo Pei. Isso sem contar Madonna (que impressionou pela pele impecável e trouxe o nome de seu disco, "Rebel Heart", escrito na saia), Sarah Jessica Parker (que usou um acessório de cabeça gigante confeccionado pelo chapeleiro Philip Treacy), Jennifer Lopez e Kim Kardashian (que não esconderam as curvas), Rosie Huntington-Whiteley (que esbanjou boa forma de Versace)... Poucos eventos reúnem uma constelação tão grande de celebridades como o baile do Met, realizado na noite da última segunda, 4, em Nova York. A gala marca a abertura da exposição anual organizada pelo The Costume Institute, do Metropolitan Museum, que em 2015 é dedicada à China. A mostra "China: Through The Looking Glass" ("China: Através do Espelho") traz o melhor da moda, do design e das artes no país e mostra sua influência em todo o continente asiático. No tapete vermelho, algumas personalidades exibiram roupas inspiradas no tema - além de Rihanna, Olivia Wilde e Karolina Kurkova estão entre elas. Outras, porém, passaram bem longe do tradicionalismo chinês e causaram. Confira na galeria.