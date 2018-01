Os segredos do cabelo de Gisele Bündchen

Os "fios de ouro" de Gisele Bündchen são muito copiados nos salões Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A beleza de Gisele Bündchen é um conjunto incontestável. Ninguém se arriscaria a apontar uma parte do corpo ou rosto como responsável pelo sucesso da über model, porém, é fato que seus fios loiros e ondulados são uma referência, um patrimônio, um negócio.

Qualquer cabeleireiro que ouça de uma mulher "quero o cabelo de Gisele Bündchen" sabe exatamente o que fazer. E esse pedido é bastante recorrente, seja para explicar as ondas soltas ou o tom dourado. A mais nova moda é nomear a mistura de tonalidades dos fios da modelo de "tortoiseshell hair" ou "efeito tartaruga".

Mas qual é o profissional por trás desse cabelo tão copiado? Como a top model internacional que é, ela já foi arrumada por diversos cabeleireiros em semanas de moda por todo o mundo, eventos e campanhas publicitárias. Tanto que os profissionais que já trabalharam com Gisele no Brasil evitam falar sobre 'o segredo do cabelo Bündchen'. Enfim, quem tem que brilhar é ela, ou melhor, seus fios cor de ouro.

Wanderley Nunes, dono da rede de salões Studio W, atendeu Gisele no começo da carreira da modelo, há 20 anos. A adolescente gaúcha tinha o cabelo um pouco mais escuro, mas desde então a textura e o corte não mudaram muito. "Ela manteve a identidade. Às vezes um pouco mais repicado, às vezes um pouco mais loiro, ela não é uma camaleoa. Ela está sempre com o cabelo impecável", afirma o cabeleireiro. Nunes também conta que sempre foi tranquilo trabalhar com a modelo, pois ela valoriza e é carinhosa com os profissionais que estão a sua volta.

Harry Josh, cabeleireiro canadense radicado nos EUA, é apontado como o autor responsável pelas mais recentes - e sutis - mudanças: um corte que reduziu alguns centímetros e um tom de loiro mais claro. Josh já assinou a beleza de capas de publicações como Harper Bazaar, Numero, British Vogue, GQ, Allure, Teen Vogue e V Magazine.

Na última ocasião em que as madeixas de Gisele Bündchen brilharam no Brasil, foi para um evento da Pantene. A modelo é garota-propaganda da marca de produtos de cuidado para os cabelos desde 2007, quando a empresa Procter & Gamble retomou a venda da Pantene aqui no país natal da top. Gisele recebe todos os produtos em casa seis meses antes do lançamento e chegou a conhecer as instalações da P&G nos Estados Unidos.

A diretora de marketing e comunicação da Procter e Gamble, Gabriela Onofre, conta que Gisele tem muita curiosidade sobre a função dos produtos para as consumidoras. "Pesquisamos quem era o ícone no assunto cabelo bonito e ouvíamos muito 'Gisele, Gisele, Gisele'. O cabelo dela era muito desejado, porque ele é saudável, natural, não é um cabelo escorrido tem uma ondulação natural."

A executiva não revelou em números, mas garantiu que o contrato não impede mudanças nos cabelos.

O papel como embaixadora da Pantene fez com que a modelo desfilasse na passarela… do sambódromo carioca. Em 2011, a marca patrocinou a apresentação da escola de samba Unidos da Vila Isabel. A agremiação entrou na avenida com o enredo "Mitos e histórias entrelaçadas pelos fios de cabelo". Gisele sambou em cima de um carro alegórico e vestida de dourado.