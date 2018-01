Os pets mais fashion do mundo

A top Gisele Bündchen tem dois cachorros, Scooby e Lua Foto: Reprodução/ Instagram

Se o cachorro é mesmo a cara do dono, há muitos cães fashionistas por aí. E gatos, coelhos e macacos também. Os pets de alguns dos estilistas e modelos mais famosos do mundo esbanjam fofura e estilo: alguns têm conta própria no Instagram, outros estrelaram capas de revistas e campanhas ao lado dos donos e ainda há aqueles que tiveram a rotina acompanhada no melhor estilo reality show - caso do bull terrier do estilista americano Marc Jacobs, Neville. Assista ao vídeo de Neville e confira a galeria com fotos de outros pets famosos.