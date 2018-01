Os novos projetos de Vic Ceridono em entrevista exclusiva

Vic Ceridono. Foto: Divulgação/João Sal

Victoria Ceridono se divide entre o cargo de editora de beleza da revista Vogue Brasil e a vida de blogueira do 'Dia de Beauté'. O canal no Youtube e o cronograma de eventos relacionados ao seu livro - que recebeu o nome do endereço virtual - também preenchem a sua rotina. Como se não bastasse, ela mora em Londres, mas sempre está no Brasil.

Em meio à agenda atribulada, Vic visitou a redação do Estadão para bater um papo com Isabela Serafim, repórter de moda e beleza. Na entrevista exclusiva, que foi transmitida ao vivo no Facebook, a jornalista falou do 'Além da Beauté', nova série de vídeos em que fala de assuntos além da beleza, como moda e lifestyle. A onda dos cabelos cacheados e a transição do cabelo com progressiva para o natural também viraram assunto. Aperte o play e confira a entrevista!