Os melhores penteados e cortes de cabelo das passarelas internacionais

Dolce & Gabbana, Michael Kors e Tom Ford: tendências que vão fazer sua cabeça no próximo Verão Foto: reprodução Style.com

Se a maquiagem que vem aparecendo nas passarelas tende para o natural, os cabelos entram na mesma onda nessa temporada de Primavera-Verão internacional. A tendência é deixar a chapinha cada vez mais de lado e os fios mais livres, e nos desfiles isso aparece até nos penteados. A cara de “fiz agora correndo” entra no lugar da de "passei horas no salão" - melhor, isso facilita a vida de quem quer copiar os looks. O site Style.com, deu um close nas tendências. Confira:

Dolce & Gabbana

Os estilistas se inspiraram na Espanha e fizeram um mix entre ela e a Itália, seu país natal. Combinando com a maquiagem forte e clássica, um coque no melhor espírito de bailarina de flamenco foi a opção da beleza. Risca no meio da cabeça, flor no coque... mas note: tudo bem solto e com uma textura natural nos fios - nada de gel ultra-puxado para trás ou brilho artificial. O coque também é mais desestruturado, com cara de feito sem preocupação em ser perfeito.

. Foto: reprodução Style.com

Michael Kors

Aqui, o semipronto reina também: cabelos caindo naturalmente ao lado do rosto e a trança básica. Mais clima de “estou de férias” impossível. Cabelos com um pouco de textura deixam o penteado mais glam. Para fazer isso, aposte em passar um pente fino de baixo para cima, repetidas vezes, ou num shampoo seco.

. Foto: reprodução Style.com

Isabel Marant

A alma da marca já é simple-chic e o cabelo não poderia ser diferente. Corte mais reto, dividido ao meio, ligeiramente colocado atrás das orelhas e voilà! É um cabelo escovado, mas não perfeitinho, do tipo “secou e tá pronto”.

. Foto: reprodução InStyle.com

Lanvin

Mais uma vez, o coque. Aqui os fios vão todos para trás, sem se preocupar muito com as marcas de pente. Dois modelos de coque foram usados: baixos, um pouco acima da nuca, sendo uma mais elaborado, sem aplique, que coloca uma parte do cabelo por cima da outra, e o outro com cara de nózinho, mas com uma presilha dourada embaixo.

. Foto: reprodução Style.com

Tom Ford

Com ares rock-glam, o cabelo do estilista americano aparece nos ombros, que é o comprimento da temporada. Franjona jogada do lado, com um leve topete, em cima do rosto e muita, muita textura. O cabelo “podrinho” e amassado pode ser conseguido também com os truques do pente fino passado de baixo pra cima, com shampoo seco e, claro, com boas amassadas enquanto ele estiver ainda úmido.