Os melhores memes do baile do MET 2017

O look de Helen Lasichanh, esposa de Pharrel Williams, deu o que falar. Foto: twitter.com/XLNB

O baile do Metropolitan Museum of Art ocorreu na noite de segunda, 1, em Nova York, e reuniu atrizes, cantoras, modelos e estilistas - todos com looks superelaborados. E é claro que a internet não perdoou. Muitas produções viraram meme nas redes sociais. Confira os melhores abaixo.

Não sei se a Cara tá parecendo o Gelado de Os Incríveis ou o Surfista Prateado. (Votem) #MetGala pic.twitter.com/pwyahOvI4j — Anomalaysa (@laysazanetti) May 2, 2017

I made this to make myself laugh!!! #metgala Uma publicação compartilhada por Chris D'Elia (@chrisdelia) em Mai 1, 2017 às 6:34 PDT

mae: vc passa tanto tempo em casa que ja faz parte dos moveis eu: #MetGala pic.twitter.com/UfchnyPH4J — juliana (@slexiereasons) May 2, 2017

#metgala #metgala2017 #bellahadid BELLA YOU MADE IT TOO EASY. Uma publicação compartilhada por Tales From the Back Row (@talesfromthebackrow) em Mai 1, 2017 às 6:14 PDT

SARAH PAULSON IS ALL OF US IF WE EVER SAW OUR FAVES IRL #MetGala pic.twitter.com/s2ZfxHn48U — Common White Girl (@GIRLposts) May 2, 2017

Pra me namorar tem que saber que eu tenho dois estados de espíritos #metgala pic.twitter.com/c3BPqPuP2V — Gustavø (@Gustavofariasoi) May 2, 2017

Why does Katy Perry look like she's about to marry Beetlejuice #MetGala pic.twitter.com/uILWt9rJFb — kaitlynn (@kai_tlynn) May 1, 2017

Quando o crush diz q gosta de vermelho #MetGala pic.twitter.com/gikFQv1rW5 — stiles (@uolph) May 2, 2017

Look: Quando eu depilo as costas. @gisele | #igualquenemdojohn #metgala #metegala2017 Uma publicação compartilhada por John Drops, Kimberly (@johndrops) em Mai 1, 2017 às 4:11 PDT