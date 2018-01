Os melhores makes e cabelos da semana de alta costura

A temporada de alta-costura que acaba de terminar foi cheia de emoções. Finalmente, depois de muitas estações em que o make nada e o cabelo solto ondulado reinaram, o básico deu lugar a ideias coloridas e inspiradoras. Elegemos nosso top 5 de beleza dos desfiles e entregamos o ouro de como copiá-las em casa. Aproveite!

O OLHO-TUDO DA VERSACE

Olhos gráficos em tons de preto e azul são apostas certeiras para makes de festa dramáticos Foto: divulgação

Que a loiríssima Donatella Versace adora um visual dramático, a gente já sabia. Mas dessa vez ela se superou. Sombra esfumada gráfica, com delineador no côncavo e lápis branco na linha d'água deixaram as modelos modernas e ainda mais sexy. Quem foi a responsável pela obra de arte foi a top maquiadora Pat McGrath. Quer copiar? Comece com um traço de delineador azul ou preto rente aos cílios, continue formando um triângulo na lateral dos olhos e mantenha o traço até o côncavo (dica: criar uma guia com fita crepe e colá-la no rosto ajuda a deixar o desenho reto). Depois, preencha apenas o canto externo com sombra preta e esfume. Treine bastante antes de se aventurar na festa e arrase.

O BATOM VERMELHO DA CHANEL

A combinação de trança desconstruída + batom vermelho é cool e atual Foto: Benoit Peverelli/divulgação

Quem está acostumada a combinar o batom vermelho com cílios supervolumosos pode rever os conceitos. Na Chanel, a boca colorida brilha sozinha e tem como companhia apenas a pele leve e iluminada e sobrancelhas marcadas. Tom Pecheux criou a boca da temporada, com um tom de vermelho cereja de acabamento brilhante. O look ganha ainda mais personalidade com as camélias que arremataram as tranças elaboradas pelo cabeleireiro Sam McKnight.

O ESFUMADO PASTEL DA ARMANI PRIVÉ

Esfumadas, sombras em tons pastel, como verde água e lilás, resultam em um efeito delicado e original Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nem só de olhos pretos se faz um olho marcante. Na Armani Privé, as pálpebras vieram preenchidas com sombras verde água e lilás - ambas bem lavadas - e arrematadas por um traço de delineador dourado no côncavo (tendência absoluta!). A pele, feita por Linda Cantello, recebeu a nova base da marca, a Crema Nuda, bem leve e iluminada, que já promete ser a nova queridinha do mundo da beleza. Ela será lançada em maio, assim como todos os produtos usados na maquiagem. Aguardamos ansiosamente.

A COROA DE TRANÇAS DA VALENTINO

A coroa de tranças traz um ar de princesa às modelos da Valentino Foto: AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

De uma vez por todas: cabelo preso é chique e ainda garante que o look fique intacto até o fim da festa. No melhor estilo princesa, a coroa de tranças da passarela da Valentino começa na lateral e dá a volta na cabeça inteira. O legal aqui é deixar o penteado fofo, mais soltinho, e prendê-lo displicentemente com grampos. Bom para quem tem ou não franja. Para completar, o famoso cabeleireiro Guido Palau enfeitou os fios com pequenas flores. Sutil e lindo.

O APLIQUE DE ARGOLAS DA DIOR

Aplique de argolas da Dior: difícil de fazer, mas lindo de ver, não? Foto: divulgação

Ok, este é um bônus, mais para admirar do que para copiar. Criado pelo cabeleireiro Guido Palau, o rabo com aplique de argolas e vibe meio fetichista da passarela da Dior é quase uma obra de arte. Como contraponto, no make é tudo bem clean, com jogo de sombras e iluminador em pontos do rosto.