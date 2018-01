Os melhores looks do Coachella

O festival Coachella acontece durante dois finais de semana Foto: Amy Harris/Invision/AP

O Coachella, festival que acontece em Indio, na Califórnia, é conhecido por ser frequentado por atores de Hollywood, modelos famosas e muitos fashionistas. Kendall e Kylie Jenner, Alessandra Ambrósio, Vanessa Hudgens, Chiara Ferragni e Thaila Ayala são algumas das personalidades que não perdem uma edição do evento.

Além dos shows, que acontecem em dois fins de semana, os looks do público são uma atração à parte. O estilo hippie chique é o mais escolhido pelas mulheres, que adoram looks cheios de franjas, quimonos fluidos e estampas florais. Neste ano, camisetas de banda, calças e jaquetas militares e óculos transparentes também fizeram sucesso.

Rihanna

" I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit " Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri) em Abr 16, 2017 às 1:01 PDT

Kendall Jenner

having so much fun at the @bumble #WinterBumbleland party, hosting with my sister #ad ❄ Uma publicação compartilhada por Kendall (@kendalljenner) em Abr 15, 2017 às 3:37 PDT

Kylie Jenner

highlighter hair Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner) em Abr 14, 2017 às 4:01 PDT

it's lit Uma publicação compartilhada por Kylie (@kyliejenner) em Abr 17, 2017 às 1:06 PDT

Chiara Ferragni

A @dior ballerina for Coachella day two #TheBlondeSaladGoesToCoachella #MariaGraziaChiuri Uma publicação compartilhada por Chiara Ferragni (@chiaraferragni) em Abr 15, 2017 às 11:56 PDT

Camila Coutinho

#Coachella • DAY 02 - @johnjohndenim #johnjohntrip Uma publicação compartilhada por Camila Coutinho (@camilacoutinho) em Abr 15, 2017 às 5:00 PDT

Vanessa Hudgens

Day2 #Coachella Uma publicação compartilhada por Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) em Abr 16, 2017 às 12:37 PDT

Alessandra Ambrósio

Desert Dance ✨✌️ #foreveronvacation #festivAle by @timuremek Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) em Abr 15, 2017 às 3:59 PDT

Thaila Ayala

Day 1 + #BDay Obrigada @theblackhausbranding e @chillibeansoficial por mais um ano de #coachella #coachella2017 #theblackhausatcoachella @andrenicolau Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala) em Abr 14, 2017 às 12:12 PDT

Hailey Baldwin

hangin @bumble #winterbumbleland #ad Uma publicação compartilhada por Hailey Baldwin (@haileybaldwin) em Abr 15, 2017 às 2:38 PDT

Thássia Naves

@johnjohndenim girl! #Coachella day 3! ✌#thassiastyle #btviaja @rhaiffe Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves) em Abr 16, 2017 às 5:05 PDT

Camila Coelho

Coachella by night✌ #coachella Porque a noite é bem mais divertido! Uma publicação compartilhada por Camila Coelho (@camilacoelho) em Abr 16, 2017 às 5:05 PDT

Sara Sampaio

Day 3 #coachella Uma publicação compartilhada por Sara Sampaio (@sarasampaio) em Abr 16, 2017 às 11:37 PDT

Katy Perry

been doing this since before you were a bloop in the womb Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) em Abr 16, 2017 às 3:04 PDT

Taylor Hill

Coachella day one ☑️ Stopped by the @hp lounge to pick up my custom @bajaeast scarf #HPcoachella : @kevin.ornelas ❤☀️ Uma publicação compartilhada por Taylor Hill (@taylor_hill) em Abr 15, 2017 às 2:14 PDT

Joan Smalls