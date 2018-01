Os melhores looks da 69ª edição do Festival de Cannes

A modelo Ana Beatriz Barros usou longo vaporoso da marca Ralph & Russo Foto: REUTERS/Yves Herman

É primavera no hemisfério norte, e as atrizes, cantoras e modelos mais famosas do mundo estão começando a exibir looks mais frescos e decotados. Fendas, alcinhas e minicomprimentos chamaram a atenção no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França. A 69ª edição do evento começou no dia 11 e termina no domingo, 22.

Além de receber os lançamentos de cinema da temporada, Cannes ainda sedia alguns eventos paralelos. Entre eles, o leilão beneficente da amfAR, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para pesquisas para a cura da Aids. A gala filantrópica contou com um desfile de marcas como Gucci, Versace e Burberry, que criaram looks especiais para serem desfilados pelas supermodelos Alessandra Ambrósio e Karlie Kloss.