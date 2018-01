Os looks polêmicos - para o bem e para o mal - do Grammy Awards

Existem dois tipos de looks polêmicos: aqueles que chamam a atenção por terem proporções diferentes, cores chamativas, penteados malucos ou apenas por saírem do lugar comum; e aqueles que, bem, simplesmente dão errado. A culpa pode ser de um acabamento mal feito ou de um shape que não agrada os olhos. Aqui, uma lista de quem causou na premiação do Grammy Awards, que rolou neste domingo, 8. Para o bem e para o mal.

POLÊMICA BOA

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Rihanna deixou todo mundo boquiaberto quando apareceu - quase atrasada, foi a última a entrar no red carpet - com um Giambattista Valli enorme. A proporção pode parecer estranha à primeira vista, mas o vestido recém-saído da passarela de alta-costura de verão 2015 da marca era belo. Causou muito (os memes invadiram a internet), mas continuou bonita e elegante.

Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP

Outra cantora que disse não gostar de tédio na hora de se vestir foi Charli XCX, que escolheu um look criado por Jeremy Scott para a Moschino. O smoking branco, arrematado com gravata borboleta e scarpin rosa ganha ares de fantasia com a pele jogada em cima dos ombros. Ponto positivo para quem gosta de brincar com a moda.

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Ciara escolheu um Alexander Vauthier preto dramático, feito em formato de pétalas e com uma fenda enorme. Sexy e ousada na medida.

POLÊMICA RUIM

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

O vestido Giorgio Armani é correto, mas o que deixou a desejar no look de Iggy Azalea foi o cabelo. A coroa de tranças ficou estranha e dividiu opiniões. A gente não curtiu muito.

Foto: AFP PHOTO / VALERIE MACON

Joy Villa escolheu um vestido laranja - que mais parecia uma tela de plástico toda furada - para comparecer ao Grammy Awards. Apesar da escolha já ser duvidosa, o que ficou ainda pior foi o styling: o acessório laranja do mesmo material que o vestido e os “tapa-sexo” usados nos mamilos e no lugar da calcinha enterraram o visual.

Foto: EFE/EPA/MICHAEL NELSON

Paris Hilton, que há tempos não dava o ar da graça em tapetes vermelhos, optou por um vestido todo recortado e brilhante da marca Yousef-Al-Jasmi. Apesar de sensual pela descrição, o look teve proporções estranhas e acabou achatando os seios da atriz.