Os looks do tapete vermelho do Festival de Cannes

Até o próximo dia 24, o sul da França receberá uma constelação de estrelas no tradicional Festival de Cannes, um dos mais tradicionais do universo cinematográfico, que ocorre desde 1946. A edição deste ano começou na última quarta-feira, 13, com a estreia do filme La Tête Haute, protagonizado por Catherine Deneuve. Naomi Watts, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Angelina Jolie e Brad Pitt já cruzaram o tapete vermelho da festa e muitos outros artistas são esperados.