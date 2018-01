Os looks das celebridades em megaevento da Chanel em Nova York

Na noite desta terça, 31, um salão na Park Avenue, em Nova York se transformou em um pedaço da Áustria para sediar a reapresentação do desfile da coleção Métiers d'Art Paris-Salzburg, da grife francesa Chanel. Beyoncé, Julianne Moore, Dakota Johnson, Vanessa Paradis e Alexa Chung, entre outras, vestiram seus looks da grife para conferir de perto as roupas e fazer bonito ao lado do estilista Karl Lagerfeld. Confira as fotos na galeria.