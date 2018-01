Os figurinos de grife da Formation Tour de Beyoncé

Na última semana, Beyoncé causou com o lançamento da turnê do álbum Formation, em que passa uma mensagem política e pessoal. Os figurinos usados por ela nos shows também dão o que falar. A dupla Dsquared2, foi a responsável pelo look de Beyoncé no Super Bowl, criou a roupa com que a cantora abre a apresentação, um body preto enfeitado com cristais e babados, combinado com meia calça de renda e brilhantes. Em comunicado, os designers da marca, Dan e Dean Caten, falaram da experiência de criar produções para o tour: "Somos loucos por Beyoncé, e trabalhar com ela para criar o look de abertura para a turnê é uma emoção enorme e uma honra".

Foto: Reprodução/Beyonce.com