Os essenciais: conheça os e-commerces que vendem apenas peças básicas

Em tempos de moda cada vez mais rápida, pode soar estranho falar em marcas que não lançam uma coleção diferente a cada estação e que apostam em peças pensadas para se tornarem clássicos do guarda-roupa. Mas elas existem, sim, e despontam como novidade no comércio online ao incentivarem o consumo consciente. Afinal, não importa a tendência do momento, camisas brancas bem cortadas, T-shirts de tecidos de qualidade, calças jeans de modelagem reta e o vestido pretinho básico sempre terão espaço em produções contemporâneas e estilosas.

“Nós queremos estimular um comportamento responsável e mostrar que o básico é atemporal, não vai se tornar descartável”, afirma Diana Joppert, diretora de marketing do e-commerce Básico.com, que como o próprio nome sugere, oferece apenas os essenciais do closet. A regata de algodão peruano levinho? Está lá. A camisa de linho impecável? Também. Além do feminino, há peças para homens, como bermuda branca, polo preta e cinto marrom, e itens infantis. Tudo em edições fixas com pouca variação de cores.

Fundado há dois anos e meio pela estilista Dedé Bevilaqua, o Básico.com acaba de abrir uma guide shop no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo - lá, é possível ver as roupas de perto em um showroom, fazer a compra pelo site e esperar a entrega em casa. “O básico cabe em qualquer estilo e mostra maturidade", diz Diana. "Você passa a ser uma tela em branco e não se define por um logo."

Na opinião da empresária e jornalista Carolina Machado, uma das sócias do e-commerce Gala Basic Wear, que vende apenas camisetas, as peças clássicas transitam do escritório à praia e cabem até em ocasiões mais formais. “Ela são curingas e equilibram a produção”, explica. Vale montar looks com saia de couro ou short com brilho e regata branca e apostar em acessórios poderosos para levantar o clássico jeans e T-shirt.

Editora de moda com passagem pela revista Estilo, Carolina sempre foi adepta do hi-lo na moda (a arte de combinar itens básicos com glamourosos) e sentia dificuldade de encontrar T-shirts com tecidos de qualidade e caimento perfeito. Então, foi atrás de fornecedores nacionais de matérias-prima e costureiras que chegassem à modelagem perfeita. Criado há um ano, o e-commerce vende apenas seis modelos de T-shirts femininas (regata, gola canoa, gola V, boyfriend, manga longa e bicolor), confeccionadas em algodão comum, algodão reciclado e tecido ecológico de garrafa pet. “Como são peças que usamos muito, focar em qualidade também é essencial. Ou ficam feias e acabam rápido, o que não faz sentido quando se fala em consumo consciente.”